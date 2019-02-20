، تناقضًا مع تصريحات وزير الخدمة المدنية.. إعلانات وظائف البنود تتواصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحمدان" قال إنها مخالفة .. وتعليم الباحة أعلن عن توفر 42 وظيفة

تواصلت عمليات إعلانات التوظيف على لائحة البنود والمستخدمين، حتى بعد تصريح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، الذي أطلقه عبر قناة العربية وقال فيه إنه لا يعلم عن وجود موظفين على البنود، على الرغم من عشرات الإعلانات الوظيفية التي تعلن خلال فترات في مختلف المؤسسات الحكومية في موقف أثار استغراب موظفي البنود وهز طموحهم بتحسين الأوضاع .

وفي التفاصيل، أعلن تعليم الباحة، اليوم الأربعاء، في أحدث إعلان وظيفي على لائحة البنود، عن توفر "42" وظيفة "سائق، حارس، مراسل، مراسلة" على لائحة المستخدمين وبند الأجور، داعيًا الراغبين في التقدم سرعة مراجعة الإدارة عبر إدارة الموارد البشرية على أن يكون التقدم متاحًا حتى تاريخ 26 / 6 / 1440 هـ وفق الشروط الموضحة في موقعهم .

وفي ظل التناقض، يواصل موظفو البنود والعقود في المنشآت الحكومية مطالبات تحسين أوضاعهم وتعديل سلالم الرواتب وتغيير نمطهم الوظيفي.

وتساءل المذيع بقناة العربية خالد مدخلي، عن حال موظّفي العقود والبنود حول تثبيتهم على وظائف رسمية، فيما تحدث الوزير الحمدان قائلاً: "تم تثبيت موظفي البنود منذ ٤ سنوات أو أكثر".

وتابع: "كانت هناك توجيهات وأوامر صارمة واضحة، والجميع يعرف عنها منهم في القطاع الحكومي، وذلك بإيقاف التوظيف على البنود".

وقال مدخلي متسائلاً: يعني ما في أحد موظف على بنود‏، وأجاب الحمدان قائلاً: لا أعرف إن كان فيه موظفون على بند الأجور حاليًا، وإن وجد فهذا مخالف للتوجيهات السامية".