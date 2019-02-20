، "بنتن" يعقد اجتماعًا مع وكالة الحج والعمرة والمؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة ،

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عقد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اجتماعًا مع وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، والمؤسسة الأهلية للأدلاء، كلٌّ على حدة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي.
واطلع "بنتن" خلال الاجتماعَيْن على الخطط التشغيلية التي تقوم بتنفيذها وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة والمؤسسة الأهلية للأدلاء لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم بشكل مفصل، وعلى مستجدات برامج العمل.
وكرَّم الوزير بنتن وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة -ممثلة في وكيل الوزارة لشؤون الزيارة- بمناسبة فوز الوكالة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الرابعة ضمن فئة الجهات التابعة للوزارات.
وشكر الوزير العاملين في الوكالة لحرصهم على تحقيق التميز وفوزهم بالجائزة الوطنية الغالية التي تحمل اسم الملك المؤسس -رحمه الله-. مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بكل اهتمام، والتفاني والإخلاص في خدمة ضيوف الرحمن وزوار مسجد المصطفى ﷺ، وتقديم أفضل الخدمات لهم تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بالعناية بضيوف الرحمن، وتقديم الرعاية اللازمة لهم منذ دخولهم منافذ السعودية حتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج سالمين غانمين.
"بنتن" يعقد اجتماعًا مع وكالة الحج والعمرة والمؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-20
عقد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اجتماعًا مع وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، والمؤسسة الأهلية للأدلاء، كلٌّ على حدة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي.
واطلع "بنتن" خلال الاجتماعَيْن على الخطط التشغيلية التي تقوم بتنفيذها وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة والمؤسسة الأهلية للأدلاء لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم بشكل مفصل، وعلى مستجدات برامج العمل.
وكرَّم الوزير بنتن وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة -ممثلة في وكيل الوزارة لشؤون الزيارة- بمناسبة فوز الوكالة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الرابعة ضمن فئة الجهات التابعة للوزارات.
وشكر الوزير العاملين في الوكالة لحرصهم على تحقيق التميز وفوزهم بالجائزة الوطنية الغالية التي تحمل اسم الملك المؤسس -رحمه الله-. مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بكل اهتمام، والتفاني والإخلاص في خدمة ضيوف الرحمن وزوار مسجد المصطفى ﷺ، وتقديم أفضل الخدمات لهم تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بالعناية بضيوف الرحمن، وتقديم الرعاية اللازمة لهم منذ دخولهم منافذ السعودية حتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج سالمين غانمين.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
11:01 PM
اطلع على الخطط التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم
عقد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اجتماعًا مع وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، والمؤسسة الأهلية للأدلاء، كلٌّ على حدة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي.
واطلع "بنتن" خلال الاجتماعَيْن على الخطط التشغيلية التي تقوم بتنفيذها وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة والمؤسسة الأهلية للأدلاء لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم بشكل مفصل، وعلى مستجدات برامج العمل.
وكرَّم الوزير بنتن وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة -ممثلة في وكيل الوزارة لشؤون الزيارة- بمناسبة فوز الوكالة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الرابعة ضمن فئة الجهات التابعة للوزارات.
وشكر الوزير العاملين في الوكالة لحرصهم على تحقيق التميز وفوزهم بالجائزة الوطنية الغالية التي تحمل اسم الملك المؤسس -رحمه الله-. مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بكل اهتمام، والتفاني والإخلاص في خدمة ضيوف الرحمن وزوار مسجد المصطفى ﷺ، وتقديم أفضل الخدمات لهم تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بالعناية بضيوف الرحمن، وتقديم الرعاية اللازمة لهم منذ دخولهم منافذ السعودية حتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج سالمين غانمين.
، "بنتن" يعقد اجتماعًا مع وكالة الحج والعمرة والمؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة ،
المصدر : الخليج 365
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