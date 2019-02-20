، فودة: هدف عسيري غير صحيح والحكم تغاضى عن طرد عبدالغني وجزائية للأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد محمد فودة الخبير التحكيمي أن قرار الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجير غير صحيح باحتساب هدف الأهلي الوحيد الذي سجله مهند عسيري بضربة رأسية في الدقيقة (73) كونه ارتكب خطأً مخالفة على مدافع الفتح قبل تسجيل الهدف وكان على حكم تقنية الفار إبلاغ الحكم الرئيس بوجود خطأ قبل تسجيل الهدف.

وتابع فودة أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي في الدقيقة (76) لوجود دفع من مدافع الفتح ياسين حمزة على مهاجم الأهلي دجانيني.

وأضاف الخبير التحكيمي أنه كان يتوجب على الحكم النيوزيلندي طرد لاعب الأهلي "حسين عبدالغني" عند الدقيقة (94) من اللقاء وليس الاكتفاء بمنحه البطاقة الصفراء وذلك نتيجة استخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب الفتح وكان يجب على تقنية الفيديو استدعاء حكم المباراة لمشاهدة الحالة.

وأوضح فوده أن قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء للفتح في الدقيقة 56 نتيجة سقوط مهاجم الفتح ساسا جوفنوفيتش داخل منطقة العمليات كون التنافس طبيعيًا بينه وبين مدافع الأهلي.

وجاء حديث الحكم الدولي السابق في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مباراة الأهلي ومضيفه الفتح والتي انتهت بفوز الفتح (2-1) ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الرياض

محمود الحمد الرياض