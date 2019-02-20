، صحة المدينة تنفي مقطع فيديو لأطباء ينبع وهم يحتفلون بإجراء عملية البواسير ،

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نفت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أطباء ينبع وهم يحتفلون بإجراء العملية رقم 1000 للبواسير، مبينة أنه ليس صحيحاً إطلاقاً، وشددت على أهمية الحرص على استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها وتجنب الإشاعات مجهولة المصدر.
وأكد المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة حاتم سمان عبر حسابه في "تويتر" أنه تم تركيب ودبلجة هذا المقطع من قبل شخص مجهول، موضحاً بأن مقطع الفيديو ليس له علاقة إطلاقاً بمستشفيات محافظة ينبع، طالباً في الوقت نفسه بعدم تصديق مثل هذه الشائعات المزيفة.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي بصحة المدينة المنورة يعد من أبرز المتحدثين الحكوميين لتفاعله السريع مع بلاغات المواطنين ومتابعة التغريدات لمعالجتها وتجاوبه الدائم مع الاستفسارات الواردة إليه.
صحة المدينة تنفي مقطع فيديو لأطباء ينبع وهم يحتفلون بإجراء عملية البواسيرماجد الرفاعي الخليج 365 2019-02-20
نفت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أطباء ينبع وهم يحتفلون بإجراء العملية رقم 1000 للبواسير، مبينة أنه ليس صحيحاً إطلاقاً، وشددت على أهمية الحرص على استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها وتجنب الإشاعات مجهولة المصدر.
وأكد المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة حاتم سمان عبر حسابه في "تويتر" أنه تم تركيب ودبلجة هذا المقطع من قبل شخص مجهول، موضحاً بأن مقطع الفيديو ليس له علاقة إطلاقاً بمستشفيات محافظة ينبع، طالباً في الوقت نفسه بعدم تصديق مثل هذه الشائعات المزيفة.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي بصحة المدينة المنورة يعد من أبرز المتحدثين الحكوميين لتفاعله السريع مع بلاغات المواطنين ومتابعة التغريدات لمعالجتها وتجاوبه الدائم مع الاستفسارات الواردة إليه.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
10:10 PM
"سمان": دبلجة المقطع من قبل شخص مجهول وليس له علاقة بمستشفيات المحافظة
نفت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أطباء ينبع وهم يحتفلون بإجراء العملية رقم 1000 للبواسير، مبينة أنه ليس صحيحاً إطلاقاً، وشددت على أهمية الحرص على استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها وتجنب الإشاعات مجهولة المصدر.
وأكد المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة حاتم سمان عبر حسابه في "تويتر" أنه تم تركيب ودبلجة هذا المقطع من قبل شخص مجهول، موضحاً بأن مقطع الفيديو ليس له علاقة إطلاقاً بمستشفيات محافظة ينبع، طالباً في الوقت نفسه بعدم تصديق مثل هذه الشائعات المزيفة.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي بصحة المدينة المنورة يعد من أبرز المتحدثين الحكوميين لتفاعله السريع مع بلاغات المواطنين ومتابعة التغريدات لمعالجتها وتجاوبه الدائم مع الاستفسارات الواردة إليه.
، صحة المدينة تنفي مقطع فيديو لأطباء ينبع وهم يحتفلون بإجراء عملية البواسير ،
المصدر : الخليج 365
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