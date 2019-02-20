بالفيديو: حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس في المملكة

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية على نجران، الأجزاء الشرقية من عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.