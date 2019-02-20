وزير خارجية السودان يجتمع بسفراء السعودية والإمارات واليمن ومصر

استقبل وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد بمكتبه، اليوم الأربعاء، سفراء كلّ من المملكة العربية السعودية علي بن حسن جعفر، ودولة الإمارات العربية حمد الجنيبي، واليمن عمر عبدالله المداوي، إلى جانب القائمة بأعمال السفارة المصرية في الخرطوم.

وبحث الاجتماع تطورات العملية السلمية في اليمن في ضوء اتفاق ستوكهولم، وكذا الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، التي يتولى السودان رئاسة الجانب العربي فيها، كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بأمن البحر الأحمر، والأوضاع العربية بشكل عام.

وثمّن سفيرا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الدور الذي تضطلع به السودان لتثبيت الشرعية والاستقرار في اليمن والمنطقة العربية، فيما جدّد السفير اليمني الشكر والتقدير للسودان قيادةً وشعبًا والقوات المسلحة على التضحيات الكبيرة التي يقدمونها من أجل أشقائهم اليمنيين، واستضافة السودان لليمنيين في السابق وخلال الأزمة الحالية، مؤكدًا أن الأجيال اليمنية لن تنسى هذا الجميل للسودان.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، أهمية توحيد الصف العربي وتعزيز التضامن بين الدول العربية، كونه الوسيلة الأنجح لمواجهة التحديات التي تطرحها التغييرات الكبرى في البيئة الدولية، والحديث عن نظام عالمي جديد، لافتًا إلى أهمية الدور المركزي الذي يمكن أن يلعبه التعاون العربي الأوروبي في ضوء الروابط التاريخية والقرب الجغرافي والمصالح المشتركة والمتشابكة.

وجدّد الوزير السوداني أيضًا التقدير لمواقف التضامن والدعم للسودان من أشقائه العرب خلال الظروف الأخيرة، مشددًا على أن السودان سيكون على قدر المسؤولية والثقة التي أولاها له أشقاؤه وأصدقاؤه والمجتمع الدولي ككل.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أن القمة العربية - الأوروبية ستعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين «24 و 25 فبراير الجاري»، في مصر.. ووفق بيان للاتحاد فإن القمة ستجمع لأول مرة رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين، مشيرًا إلى أن القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية ـ الأوروبية؛ حيث سيتم خلالها التركيز على عدد من القضايا والتحديات المشتركة ومن أهمها التعددية، والتجارة والاستثمار والهجرة، فضلًا عن الوضع في المنطقة.