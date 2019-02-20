السعودية اليوم / ‎سمو قائد القوات الجوية يقف على استعدادات المشاركين في تمرين العلم الأحمر بأمريكا



تبوك 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

‎وقف صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية

‎واستمع سموه لإيجاز عن الاستعدادات التي تمت من قبل قائد مجموعة التمرين، العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، بعد ذلك التقى سموه بالأطقم الجوية والفنية المشاركة، واطلع على مدى جاهزيتهم، وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه.

‎وأوضح سمو قائد القوات الجوية في تصريح له بهذه المناسبة أن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في هذا التمرين العسكري للمرة السابعة، بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف-15 إس أي) التي دخلت في خدمة القوات الجوية حديثًا، وهو من أرقى وأعقد التمارين العسكرية في العالم، مؤكدًا جاهزية فريق القوات الجوية المشارك في التمرين.

‎وقال سموه: إن معنويات الفريق عالية جدًا، وهم على استعداد تام للمشاركة بإذن الله، حيث سيغادر الفريق خلال الأسبوعين القادمين إلى مقر التمرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

‎وأضاف: يشرفني بهذه المناسبة أن أرفع باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير

من جانبه أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في " تمرين العلم الأحمر 2019" ، العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري أن هذا التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والتقنية مع الحلفاء في مسرح عمليات حقيقي، بالإضافة إلى محاكاة التهديدات الحديثة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن التمرين التحضيري تم بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة.

وبين العقيد بن شري أن التمرين يعد من ضمن البرامج التدريبية التي تعدها وتنفذها القوات الجوية الملكية السعودية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية.

‎من جهته قال ركن العمليات في التمرين المقدم طيار ركن محمد بن مشبب القحطاني: إنه تم الاستعداد لتمرين العلم الأحمر لأكثر من 8 أشهر كان آخرها التمرين التحضيري الذي تخلله العديد من الطلعات التدريبية الهجومية والدفاعية، لرفع الجاهزية القتالية للأطقم الجوية المشاركة في التمرين، لتمثيل قواتنا الجوية والمتمثلة في منظومة ف15 إس أي بكل احترافية وإتقان.

‎ // انتهى //

22:13ت م

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تبوك 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس‎وقف صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم على استعدادات مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2019"، والذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر مارس المقبل، خلال زيارته لمقر المجموعة في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.‎واستمع سموه لإيجاز عن الاستعدادات التي تمت من قبل قائد مجموعة التمرين، العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، بعد ذلك التقى سموه بالأطقم الجوية والفنية المشاركة، واطلع على مدى جاهزيتهم، وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه.‎وأوضح سمو قائد القوات الجوية في تصريح له بهذه المناسبة أن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في هذا التمرين العسكري للمرة السابعة، بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف-15 إس أي) التي دخلت في خدمة القوات الجوية حديثًا، وهو من أرقى وأعقد التمارين العسكرية في العالم، مؤكدًا جاهزية فريق القوات الجوية المشارك في التمرين.‎وقال سموه: إن معنويات الفريق عالية جدًا، وهم على استعداد تام للمشاركة بإذن الله، حيث سيغادر الفريق خلال الأسبوعين القادمين إلى مقر التمرين في الولايات المتحدة الأمريكية.‎وأضاف: يشرفني بهذه المناسبة أن أرفع باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على ما تلقاه القوات الجوية من دعم غير محدود، كسائر القوات العسكرية الأخرى، مما جعلها تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم من حيث التجهيز، ومواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال المنظومات الجوية.من جانبه أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في " تمرين العلم الأحمر 2019" ، العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري أن هذا التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والتقنية مع الحلفاء في مسرح عمليات حقيقي، بالإضافة إلى محاكاة التهديدات الحديثة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن التمرين التحضيري تم بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة.وبين العقيد بن شري أن التمرين يعد من ضمن البرامج التدريبية التي تعدها وتنفذها القوات الجوية الملكية السعودية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية.‎من جهته قال ركن العمليات في التمرين المقدم طيار ركن محمد بن مشبب القحطاني: إنه تم الاستعداد لتمرين العلم الأحمر لأكثر من 8 أشهر كان آخرها التمرين التحضيري الذي تخلله العديد من الطلعات التدريبية الهجومية والدفاعية، لرفع الجاهزية القتالية للأطقم الجوية المشاركة في التمرين، لتمثيل قواتنا الجوية والمتمثلة في منظومة ف15 إس أي بكل احترافية وإتقان.‎ // انتهى //22:13ت م0353

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