السعودية اليوم / وزير الصحة اللبناني يلتقي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان



بيروت 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

التقى وزير الصحة اللبناني جميل جبق اليوم في بيروت، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني.

وتناول اللقاء التعاون بين الوزارة وجميع مؤسسات الأمم المتحدة الموجودة في لبنان، سواء "اليونيفيل" أو "الأونروا" أو الأونيسكو، كما جرى التأكيد على استمرار الدعم لأنشطة وزارة الصحة ومتابعة برامج الدول المانحة المتعلقة بالقطاع الصحي.

// انتهى //

22:11ت م

0352



بيروت 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الصحة اللبناني جميل جبق اليوم في بيروت، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني.وتناول اللقاء التعاون بين الوزارة وجميع مؤسسات الأمم المتحدة الموجودة في لبنان، سواء "اليونيفيل" أو "الأونروا" أو الأونيسكو، كما جرى التأكيد على استمرار الدعم لأنشطة وزارة الصحة ومتابعة برامج الدول المانحة المتعلقة بالقطاع الصحي.// انتهى //22:11ت م0352

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