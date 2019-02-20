السعودية اليوم / مذكرة تعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين الأردنية



الخرطوم 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

وقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية، والتي تتخذ من الخرطوم مقرًا لها بالمملكة الأردنية اليوم، مذكرة تعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين.

وقع عن المنظمة مديرها العام البروفيسور إبراهيم الدخيري، فيما وقع نقابة المهندسين الزراعيين بالأردن نقيبها المهندس عبد الهادي الفلاحات.

وأكد الدخيري في تصريح عقب التوقيع، أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة حتمية في ظل المتغيرات المتسارعة، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الروابط الوثيقة بين البلدان العربية كافة تمثل الأساس المتين لإقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على تحقيق الحلم الكبير بإقامة السوق العربية المشتركة.

يذكر أن المذكرة تهدف، إلى التعاون في مجالات مختلفة منها: إعداد الدراسات في مجالات التنمية الزراعية والريفية، والتعاون في مجال التدريب والتأهيل والمشروعات والاستشارات الفنية الزراعية.

// انتهى //

22:10ت م

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الخرطوم 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسوقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية، والتي تتخذ من الخرطوم مقرًا لها بالمملكة الأردنية اليوم، مذكرة تعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين.وقع عن المنظمة مديرها العام البروفيسور إبراهيم الدخيري، فيما وقع نقابة المهندسين الزراعيين بالأردن نقيبها المهندس عبد الهادي الفلاحات.وأكد الدخيري في تصريح عقب التوقيع، أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة حتمية في ظل المتغيرات المتسارعة، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الروابط الوثيقة بين البلدان العربية كافة تمثل الأساس المتين لإقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على تحقيق الحلم الكبير بإقامة السوق العربية المشتركة.يذكر أن المذكرة تهدف، إلى التعاون في مجالات مختلفة منها: إعداد الدراسات في مجالات التنمية الزراعية والريفية، والتعاون في مجال التدريب والتأهيل والمشروعات والاستشارات الفنية الزراعية.// انتهى //22:10ت م0351

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