السعودية اليوم / وزير الخدمة المدنية يزور فرعي الوزارة في المنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء

الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسقام معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، بزيارة تفقدية لفرعي الوزارة في المنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء ، اطّلع خلالها على الخدمات المقدمة من قبلها للمستفيدين، ومدى كفاءتها وفاعليتها مع الجمهور المستفيد، وآليات تقديمها، ومستوى الأتمتة التقنية التي وصلت إليها ، كما وقف معاليه ومرافقوه عن كثب على بيئة العمل العامة ميدانيًا، ومدى ملائمتها للأدوار الموكولة للوزارة في خدمة مستفيديها، ومناسبتها لمنسوبيها لأداء أعمالهم على أكمل وجهٍ وأدّق وسيلة.وخلال الزيارة للفرعين اطّلع معالي وزير الخدمة المدنية ومرافقوه على تفاصيل الخدمات التي تقدمها الفروع لمستفيديها من الجهات الحكومية، خلال لقائين مفتوحين مع منسوبي الفرعين، وتمّ خلال هذين اللقائين التطرُّق إلى وجهات النظر عن آليات العمل، وطرق تطويرها، وسبل تحديثها للأفضل وفق ما تقتضيه الأدوار الموكولة للوزارة ضمن برامج الرؤية 2030، وخصوصًا برنامج التحول الوطني 2020.وشهدت زيارة معالي وزير الخدمة المدنية إلى محافظة الأحساء عقدَ اللقاء الأسبوعي لقيادات الوزارة، الذي أكد حرصه على إقامة بعض اللقاءات التنفيذية في فروع الوزارة المختلفة في مناطق المملكة الغالية؛ لمناقشة أطروحات العمل ومستجداته، إيمانًا من معاليه بأهمية فروع الوزارة والتشارك المباشر مع منسوبيها في تنفيذ أدوار وزارة الخدمة المدنية ومهماتها التنفيذية في القطاع الوظيفي الحكومي، واستعراض ما يستجد حولها ومناقشته على أرض الواقع.يذكر أن وزارة الخدمة المدنية تمتلكُ خطة مجدولة لزيارة جميع فروعها حول المملكة، وتفعيل أدوار الفروع ومنسوبيها، وإطلاعهم على المستجدات كافة بوصفهم شريكًا أساسيًا وفعالًا في مسيرة العمل العام للوزارة، وبما يخلق تناغمًا واقعيًا بين الفروع لتحقيق استراتيجيات وزارة الخدمة المدنية.// انتهى //22:09ت م0350