- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم حريق مروع يلتهم وحدة سكنية بحي الرونة بخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط
باشر مدني خميس مشيط، مساء اليوم، بلاغًا عن حريق في وحده سكنية جاهزة (بركس) بحي الرونة بخميس مشيط عند الساعة (16:57) مكون من سبع غرف في حوش مساحته تقريبًا 100 * 100 يحتوي على أربع وحدات، واقتصر الحريق على بركس واحد.
وعملت فرق الدفاع المدني على احتواء وإخماد الحريق ومنع وصوله للوحدات الأخرى، فيما لم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد، ويعزى السبب من خلال المعاينة والتحقيق الأولي إلى التماس كهربائي أدى لنشوب الحريق.
مختارات
- القبض على مسن شهير تحرش بممرضة سعودية في أحد المستشفيات
-
- دهس شبه يومي في سحيلي الطائف على طريق الملك خالد والحل سهل!
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق مروع يلتهم وحدة سكنية بحي الرونة بخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.