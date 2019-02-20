شكرا لقرائتكم حريق مروع يلتهم وحدة سكنية بحي الرونة بخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

باشر مدني خميس مشيط، مساء اليوم، بلاغًا عن حريق في وحده سكنية جاهزة (بركس) بحي الرونة بخميس مشيط عند الساعة (16:57) مكون من سبع غرف في حوش مساحته تقريبًا 100 * 100 يحتوي على أربع وحدات، واقتصر الحريق على بركس واحد.

وعملت فرق الدفاع المدني على احتواء وإخماد الحريق ومنع وصوله للوحدات الأخرى، فيما لم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد، ويعزى السبب من خلال المعاينة والتحقيق الأولي إلى التماس كهربائي أدى لنشوب الحريق.



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