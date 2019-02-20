شكرا لقرائتكم خط ملاحي جديد بين المملكة ومصر.. يختصر المسافة لـ30 دقيقة فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القاهرة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، عن قرب الانتهاء من إجراءات تشغيل خط ملاحي سياحي لخدمة حركة اليخوت والقوارب والبواخر بين مدينتيْ “دهب” المصرية و”مقنا” بالمملكة.

وأكد اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جاري استصدار الموافقات الأمنية من الجانبين وإنهاء بعض الدراسات.

وأضاف صالح أن الخط الجديد سيختصر المسافة بين المملكة ومصر إلى 30 دقيقة، وأنه سيتم إنشاء رصيف بميناء “دهب” لاستقبال المراكب السياحية واليخوت التي ستعمل عبر هذا الخط الملاحي، مشيرًا إلى أنه يتم البحث عن ممول تكلفة لتجهيز البنية الأساسية لتشغيل هذا الخط.



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