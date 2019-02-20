شكرا لقرائتكم رئيس الهند: المملكة عامل استقرار في المنطقة.. والروابط بين بلدينا تعود لآلاف السنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

قال رئيس جمهورية الهند، رام نات كوفيند: إن بلاده تنظر إلى المملكة كعامل استقرار في المنطقة وما وراءها، ونقدر قيادتكم الحكيمة لتنويع الاقتصاد، ونرحب ببرنامجكم “رؤية 2030″، مؤكدًا رغبة الهند بأن تكون شريكًا قويًّا وموثوقًا به لنمو المملكة وتقدمها.

وأضاف أن الروابط بين شعوب بلدينا الصديقين تعود إلى عدة آلاف من السنين، ولقد احتضنت المملكة بسخاء عدد كبير من المغتربين الهنود وشجعتهم على الازدهار والنمو.

وأكد أن البلدين تربطهما روابط تاريخية غنية تعتمد على الروابط الحضارية المشتركة، تدل على التبادلات الاقتصادية المتنامية باستمرار.

وأشار إلى أنه وبناء على أواصر الروابط القوية منذ زمن قديم، عاش شعبنا من الخلفيات المتنوعة بأمن وسلام، وخبرات ثقافاتنا المشتركة والتعاون الاقتصادي والمطلب المشترك للعالم الأمن المستدام، تجعلنا شركاء طبيعيين، معبرًا عن تقديره لمساعي سمو ولي العهد من أجل جلب التغيير الاجتماعي والتقدم.

وبين فخامة الرئيس الهندي أن بلاده تقدر المملكة العربية السعودية بالغ التقدير كشريك موثوق به لأمن طاقتها، مرحبًا بمشاركة المملكة في احتياطاتنا النفطية الإستراتيجية. معربًا عن سعادته بمشاركة أرامكو في أكبر مصفاة نفط مرتقبة على مستوى العالم. مقدمًا شكره على الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وقال فخامته نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية كعامل استقرار في المنطقة وما ورائها، ونقدر قيادتكم الحكيمة لتنويع الاقتصاد، ونرحب ببرنامجكم “رؤية 2030″، مؤكدًا رغبة الهند بأن تكون شريكًا قويًّا وموثوقًا به لنمو المملكة وتقدمها.



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