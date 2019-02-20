الان تتابع دوريات الأمن تباشر عملها في محافظة شقراء اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلن الأمن العام، الأربعاء، أنه إنفاذا لتوجيهات معالي مدير الأمن العام، قيادة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، تدشن انطلاق دورياتها بمحافظة شقراء، لمباشرة مهامها بالمحافظة اعتبارا من اليوم الأربعاء 15\6\1440هـ.

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