الان تتابع طرق الرياض: إغلاق المنحنى للقادم من الدائري الجنوبي باتجاه الشرق والمتجه إلى طريق الملك فهد شمالا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلن الحساب الرسمي لطرق الرياض،اليوم، أنه سيتم اليوم الأربعاء بعد منتصف الليل اغلاق المنحنى للقادم من الدائري الجنوبي باتجاه الشرق والمتجه إلى طريق الملك فهد شمالاً اغلاقاً كاملاً لمدة 12 يوم نظراً لأعمال الصيانة اللازمة .
وأوضح أن الطرق البديلة هي الرجوع من مخرج 22 أو الترمذي
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