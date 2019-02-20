الان تتابع منظمة “البلسم الدولية” تواصل رحلاتها العلاجية الخيرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

أوضح المدير التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية الأستاذ الدكتور عماد بخاري، أن منظمة البلسم الدولية ستبدأ رحلاتها العلاجية الإنسانية الخيرية الدولية بتخصصات طبية متعددة بجانب تخصص القلب حيث سيغادر فريق طبي متخصص في طب وجراحة العيون خلال الايام القليلة القادمة الى محافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية استمرارا لتحقيق رؤيتها العامة في الوصول للمرضى المحتاجين في العالم.

حيث قامت منظمة البلسم الدولية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لتسهيل دخولها الى اليمن، كما نسقت مع وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن للقيام بإجراء العمليات في مستشفى سيئون العام للمرضى المحتاجين من كافة أنحاء اليمن.

كما صرّح المشرف العام على الفريق الطبي لـ رحلة البلسم للعيون الدكتور طارق المضيان، استشاري طب وجراحة العيون، والمتخصص في القرنية والماء الأبيض في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني، أن الطاقم الطبي المكون من جراح وأخصائيين وممرضين وفنيين بالإضافة الى التجهيزات الطبية من معدات ومستلزمات وأدوية قد أكتملت.

من جانبة ، أكد رئيس الفريق الطبي، استشاري جراحة العيون والمياة البيضاء وحَول الاطفال في مستشفى القريات العام الدكتور بندر بن كريم الزارع، أن الفريق الطبي يطمح لإجراء ٦٥ عملية جراحية لإزالة المياة البيضاء خلال ستة أيام عمل. بالإضافة الى الفحص الإكلينيكي للمرضى وتقديم الأدوية والإرشادات العلاجية اللازمة بالتعاون مع الفريق الطبي المحلي. وتأتي هذة الحملة في سياق الحملات السابقة التي اجرتها المنظمة في اليمن.