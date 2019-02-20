شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم صبيا»: لجنة عاجلة للوقوف على مقطع «طالب الشريعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لطالب في مدرسة قرية الشريعة يشكو من سوء معاملة معلم في المدرسة، ويُناشد مدير مكتب «تعليم بيش» بالتدخل.

وتعقيباً على ذلك، أكد المتحدث باسم إدارة «تعليم صبيا» إبراهيم الحازمي، أن الإدارة تابعت ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المقطع الصوتي لأحد الطلاب، يُناشد فيه أحد منسوبي الإدارة التدخل تجاه ما تعرض له من ضرب من أحد المعلمين ـ على حد وصفه ـ.

وأوضح المتحدث، أن مدير إدارة تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، وجَّه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف غداً (الخميٍس) على جميع التفاصيل التي وردت في المقطع، والتأكد من جميع الملابسات الخاصة به، بما يضمن حفظ حقوق جميع منسوبي المدرسة معلمين وطلاب.

وأكد الحازمي، أن إدارة تعليم صبيا تُشدد على التعامل التربوي بين جميع منسوبيها، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنظامية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن، مشدداً على الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التعليم والتي تقضي بمنع ضرب الطلاب نهائياً.