شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على مهام «التخصصات الصحية».. ويُدشِّن «بوابة المستقبل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، في مكتبه اليوم (الأربعاء), مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمنطقة عبد العزيز بن عبد الله الدهام.

واستمع أمير المنطقة إلى مدير فرع الهيئة, عن دور ورسالة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، وتطرق لمهام الهيئة الرئيسة في التعليم والتدريب والتصنيف والتسجيل المهني، والجمعيات الصحية والامتحانات والتعليم والتطوير المهني المستمر، واعتماد البرامج والمراكز، كما تحدث الدهام عن خطة الهيئة السعودية الاستراتيجية ومواكبة رؤية المملكة 2030.

وفي ختام اللقاء، تمنى أمير منطقة الجوف للهيئة والعاملين فيها التوفيق.

كما استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز, محمد بن عمر السائح بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

وقدم أمير المنطقة التهنئة للسائح بهذه المناسبة ، منوهاً بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة بيوت الله، وما أولته الدولة من خدمة بهذا الجانب منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى عهدنا الزاخر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وأضاف: «علينا جميعاً الاستمرار في مثل هذا العمل ابتغاءً لمرضاة الله عز وجل».

وفي نهاية الاستقبال، أعرب محمد السائح عن شكره لأمير المنطقة، داعياً الله أن يعينه على خدمة الدين والوطن.

من جهة أخرى، استقبل الأمير فيصل بن نواف رئيس مجلس إدارة نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة عبد الله بن مصلح المريح، وأعضاء المجلس، وفريق النادي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بمناسبة صعود الفريق للدرجة الممتازة.

وفي بداية الاستقبال، استمع أمير المنطقة لشرح من المريح عن النادي وأنشطته والبطولات التي حققها في مشاركات النادي، ومنها في اللجنة البارالمبية السعودية للإعاقة الذهنية والحركية والبصرية، والمشاركات المجتمعية، وما يقدمه للأعضاء ولاعبي الفرق.

وأثنى أمير منطقة الجوف على ما تقدمه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من مهارات وإبداع في بعض المجالات؛ قائلاً: «لهم في قلوبنا جميعاً كل معزة وتقدير»؛ مهنئاً الفريق بمناسبة الصعود للدرجة الممتازة، ومؤكداً أن الفريق يستطيع البقاء في الدرجة الممتازة بإصرار وعزيمة الإدارة وأعضاء الفريق.

من جانبه، قدَّم المريح شكره لأمير المنطقة على دعمه للنادي ورعايته لهذه الشريحة الغالية من أبناء المنطقة، التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم.

وفي سياق متصل، دشَّن أمير منطقة الجوف مشروع بوابة المستقبل في مدارس المنطقة، وذلك خلال استقباله مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ومساعديه.

وأطلع الدكتور الغامدي أمير المنطقة على مشروع بوابة المستقبل الذي أطلقته وزارة التعليم للتحول نحو التعليم الرقمي، ومراحل تطبيقه في تعليم الجوف وعدد المدارس المشاركة في المشروع، وأهمية المشروع الذي يُعد من أهم مشاريع التعليم في التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، بهدف إيجاد بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة للطالب، وزيادة الحصيلة العلمية لديه، وتدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

وناقش أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات التي تهم العملية التعليمية في المنطقة، أهمها عدد الطلبة بما يتناسب مع القاعات الدراسية، وكفاية المدارس من المعلمين، والمباني الحكومية والمستأجرة، إضافة إلى المشاريع المتعثرة.

وشدد أمير منطقة الجوف على تهيئة البيئة المدرسية في جميع مراحلها، والعمل على توفير التجهيزات التعليمية اللازمة والتقنيات الحديثة بما يتناسب مع مخرجات التعليم للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى الاهتمام بأبنائنا الطلبة في جميع مراحل التعليم، وتحظى بدعم سخي من القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، مستمعاً لعدد من مشاركات الطلاب والطالبات، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، وراجياً للجميع التوفيق.