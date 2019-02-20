شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان مغرداً: زيارة ولي العهد إلى الهند تأتي لبحث آفاق جديدة للتعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان أن علاقة المملكة مع الهند علاقة استراتيجية خدمت مصالح الشعبين الصديقين. وأشار الأمير خالد بن سلمان غب تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم (الأربعاء) إلى أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند تأتي لبحث آفاق جديدة للتعاون، وتوطيد الشراكة مع أحد أكبر وأسرع اقتصادات العالم نمواً.



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