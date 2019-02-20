شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد يوّجه بافتتاح جسر مطار طريف خلال شهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طريف)

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، بافتتاح جسر المطار شرق محافظة طريف خلال شهر من تاريخه، كما وجه بالعمل على تطوير المناطق المحيطة به والحرص على تحسين الرؤية البصرية للجدران الاستنادية الممتدة على الطريق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على المشروع أمس، والوقوف على سير أعمال الشركة المنفذة للطريق.

ويستهدف مشروع جسر المطار تسهيل الحركة المرورية من وإلى فرع الجامعة والمطار، فيما ثمن مدير إدارة النقل في المنطقة المهندس ماجد الشمري متابعة أمير منطقة الحدود الشمالية لانتهاء أعمال المشروع أمام عبور المركبات وتسهيل حركة السير، عاداً الطريق من أهم الطرق الرئيسة في محافظة طريف.