شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تدعو للمشاركة في مهرجان أصول الأغنام المحلية «فحول وإنتاج» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

تُطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في بريدة، فعاليات مهرجان أصول الأغنام المحلية «فحول وإنتاج»، بنسخته الثالثة في منتزه القصيم الوطني في مدينة بريدة، يوم الجمعة الموافق 24/6/1440هـ.

ودعت الوزارة مُلاّك الأغنام المحلية الراغبين بالمشاركة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني (www.cslbur.com)، في مدة أقصاها الثلاثاء الموافق 21/6/1440هـ.

وأوضحت الوزارة أنّ المهرجان يهدف لخلق روح التنافس بين مربي الثروة الحيوانية لتحسين الإنتاج والسلالات، والتي تصب في أهداف برنامج التحول الوطني 2020، من خلال مبادرة تصميم وإنشاء مركز تميز وطني للثروة الحيوانية.

وشدّدت الوزارة على الراغبين في المشاركة بالمهرجان الالتزام بشروطه، وأبرزها الصحة العامة والسلامة من الأمراض والإعاقات لحلال المشارك، والتميز بالصفات المعتبرة للحلال وعدم العبث بها، والتقيد بالسن المحدد لكل شوط، وملكية الحلال للمربي المشارك، إضافةً إلى التقيد بالوقت المحدد لاستقبال الحلال، وحضور المالك للحلال المشارك لإثبات الملكية والإنتاج وعدم العبث بالصفات، والقبول بحكم لجنة التحكيم المكلفة من إدارة المهرجان.

وأكدّت الوزارة على أنّ يجب الالتزام بالمنافسة الشريفة بلا عصبيات أو نعرات، وأنّه لا يحق لمن فاز بالبيرق المشاركة بنفس الحلال، وأن الحلال المشارك في شوط لا يسمح له بالمشاركة في شوط آخر، ويسمح للمالك المشاركة بعدة أشواط لكن بحلال مختلف.

وتُقدّم وزارة البيئة والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية عدد من الندوات عن صحة الأغنام والتغذية السليمة، وطرق التناسل الأفضل وسبل الإدارة لإنتاج السلالات الجيدة والمميزة.

وحدّدت الوزارة السلالات المتاح لها المشاركة في المهرجان، وهي؛ الضأن النجدي، والضأن النجدي الدغم، والضأن النعيمي، والضأن الحري، والضأن العرب، والضأن السواكني، والماعز العارضي، والماعز الحجازي الماعز القزمي، والماعز الشامي.