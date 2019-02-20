وزير الخارجية يستقبل سفراء كينيا وموريتانيا ونيوزيلندا لدى المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية كينيا بيتر نيكولاس، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ المعينين لدى المملكة.
وتسلم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتمادهما سفراء لبلديهما لدى المملكة تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
حضر الاستقبالات، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين.
إلى ذلك استقبل الدكتور إبراهيم العساف، في مكتبه بديوان الوزارة، سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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