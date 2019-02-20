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السعودية | رئيس جمهورية الهند يقيم حفل عشاء احتفاءً بسمو ولي العهد

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- الأربعاء, 15 جمادى الآخر

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رئيس جمهورية الهند يقيم حفل عشاء احتفاءً بسمو ولي العهد

رئيس جمهورية الهند يقيم حفل عشاء احتفاءً بسمو ولي العهد

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رئيس جمهورية الهند يقيم حفل عشاء احتفاءً بسمو ولي العهد

نشر قبل 14 دقيقة - 8:36 مساءً, 20 فبراير 2019 م

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