السعودية | رئيس جمهورية الهند يقيم حفل عشاء احتفاءً بسمو ولي العهد

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الخليج 365 - الرياض- الأربعاء, 15 جمادى الآخر الرياض 30° العشاء 05:50 م احدث الأخبار أمين الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لاستعادة المواقع الاستثمارية المخالفة المنطقة الشرقية Advertisements رئيس جمهورية الهند يقيم حفل عشاء احتفاءً بسمو ولي العهد أبرز المواد أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى ” المؤتمر الوطني للإصابات “ منطقة جازان نائب أمير مكة يواصل جولاته في محافظات المنطقة بزيارة رنية وتربة منطقة مكة المكرمة ← ← رئيس جمهورية الهند يقيم حفل عشاء احتفاءً بسمو ولي العهد نشر قبل 14 دقيقة - 8:36 مساءً, 20 فبراير 2019 م روابط ذات صلة وزير الدولة للشؤون الخارجية يفتتح مبنى سفارة المملكة في الهند 8:09 مساءً 20 فبراير, 2019 “صحة جازان” تطبق البروتوكول العالمي لعلاج حالات الإصابات 7:39 مساءً 20 فبراير, 2019 هيئة التراث الوطني ترصد 764 مخالفة بمنشآت الخدمات السياحية 7:11 مساءً 20 فبراير, 2019

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