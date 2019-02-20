السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يفتتح مبنى سفارة المملكة في الهند

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يفتتح مبنى سفارة المملكة في الهند والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:09 مساءً, 20 فبراير 2019 م المناطق - واس على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الهند، افتتح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير يرافقه وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سوراج في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند.

وكان في استقبال معاليه ومعالي وزيرة خارجية جمهورية الهند، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي ومنسوبو السفارة.

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