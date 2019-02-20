شكرا لقرائتكم خبر عن صدور بيان مشترك بمناسبة زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية الهند والان نبدء بالتفاصيل

صدر اليوم بيان مشترك بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الهند في ما يلي نصه:

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - واستجابة لدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأول "زيارة دولة" له إلى جمهورية الهند في الفترة من 19-20 فبراير 2019م، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه في المطار دولة رئيس الوزراء الهندي. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء مودي إلى المملكة العربية السعودية في شهر أبريل 2016م بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

تمت مراسم الاستقبال الرسمي لصاحب السمو الملكي ولي العهد في القصر الرئاسي بنيودلهي بتاريخ 20 فبراير 2019م بحضور فخامة رئيس جمهورية الهند ودولة رئيس الوزراء. كما أقام فخامة رئيس جمهورية الهند حفل عشاء على شرف سمو ولي العهد.

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عقد رئيس وزراء الهند السيد/ ناريندرا مودي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز محادثات على مستوى الوفدين في قصر حيدراباد في نيودلهي بتاريخ 20 فبراير 2019م. وقامت وزيرة الخارجية السيدة / سوشما سواراج بزيارة سمو ولي العهد في مقر إقامته.

تتمتع الهند والمملكة العربية السعودية بعلاقات صداقة وود تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمتد إلى العديد من القرون الماضية. وإن القرب الجغرافي، والروابط الحضارية، والتقارب الثقافي، والتواصل الطبيعي، والروابط الحيوية بين شعبي البلدين، والتحديات والفرص المشتركة قد أضافت زخماَ إلى الروابط القوية بين البلدين.

عقدت المباحثات الثنائية في روح من الصداقة القوية التي تربط البلدين. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما تجاه الوضع الممتاز لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، التي تتسم بالثقة والتفاهم المتبادل وحسن النية واحترام مصالح بعضهما البعض. كما أعربا عن ارتياحهما للتقدم الذي تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة، والطاقة، والأمن، والمجالات الثقافية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى الرياض في شهر أبريل 2016م التي ساعدت على تعزيز ارتباطنا وأخذ علاقاتنا إلى مستوى أعلى.