الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط 39 متهماً في جرائم احتيال مالي من جنسيات آسيوية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 39 متهماً في جرائم احتيال مالي من جنسيات آسيوية والان نبدء بالتفاصيل

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه وبالإشارة للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصرف الآلي للإيقاف وذلك بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، بتوفيق الله، عن القبض على (39) متهماً من جنسيات آسيوية بعد توفر الادلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك، فإنها تهيب بالمواطنين والمقيمين الحذر من التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية، والحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة عملائها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية وتزويدها بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات، والله ولي التوفيق.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 39 متهماً في جرائم احتيال مالي من جنسيات آسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا