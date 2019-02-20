شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 39 متهماً في جرائم احتيال مالي من جنسيات آسيوية والان نبدء بالتفاصيل
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك، فإنها تهيب بالمواطنين والمقيمين الحذر من التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية، والحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة عملائها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية وتزويدها بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات، والله ولي التوفيق.
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