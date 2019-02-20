شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان : علاقة المملكة مع الهند استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن علاقة المملكة مع الهند علاقة استراتيجية خدمت مصالح الشعبين الصديقين، وتأتي زيارة سمو سيدي ولي العهد إلى الهند لبحث آفاق جديدة للتعاون، وتوطيد الشراكة مع أحد اكبر وأسرع اقتصاد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير خالد بن سلمان : علاقة المملكة مع الهند استراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.