شكرا لقرائتكم خبر عن هل «الشيح» يعالج السرطان؟ والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت هيئة الغذاء والدواء حقيقة ما يتردد عن أن عشبة البعيثران (الشيح) علاج لمرض السرطان، وأنها تقتل 98% من الخلايا السرطانية خلال 16 ساعة. وقالت الهيئة أن هذه المعلومة غير صحيحة، ولا يوجد أي أدلة أو دراسات تثبت فعالية ومأمونية استخدام عشبة البعيثران لعلاج مرض السرطان.



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