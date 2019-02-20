شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. لقطات من حفل عشاء رئيس الهند احتفاء بالأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أقام الرئيس السيد رام نات كوفيند رئيس الجمهورية الهندية في القصر الرئاسي بنيودلهي مساء اليوم الخميس، حفل عشاء لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي.

وقد عقد سمو ولي العهد ورئيس جمهورية الهند قبيل حفل العشاء اجتماعاً نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامة الرئيس الهندي، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره للملك المفدى.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية السعودية الهندية.



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