شكرا لقرائتكم الخارجية الهندية: زيادة عدد الحجاج إلى 200 ألف حاج بموافقة الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض قالت وزارة الخارجية الهندية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعد بزيادة حصة الهند من الحجيج.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية إن ولي العهد وعد برفع حصة الهند إلى 200 ألف حاج سنويًا لمنح الفرصة لمزيد من المسلمين الراغبين في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وزف متحدث الخارجية بشرى أخرى لأهالي الهند حيث قال إنه بناء على طلب خاص من رئيس الوزراء الهندي، وافق ولي العهد على إطلاق سراح 850 سجينًا هنديًا في السجون السعودية.

وثمنت الخارجية الهندية هذه المواقف النبيلة لولي العهد.

وكان ولي العهد شهد اليوم التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين ضمن جدول أعمال زيارته الرسمية للهند التي بدأت أمس.

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