شكرا لقرائتكم أمانة عسير تزيل الأكشاك والبسطات المخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عسير

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها جهودها في إزالة الأكشاك والبسطات المخالفة والمشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال الأسبوع الماضي إزالة عدد من الأكشاك والبسطات المخالفة، ورفع المخلفات المجهولة والتي تسببت بتشوه للمظهر العام عبر رفعها، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير قد أزالت ميدانيًا نحو عدد من الأكشاك والبسطات المخالفة، كما رفعت نحو 3120م3 من المخلفات مجهولة المصدر، إضافة إلى رفع أنقاض من مواقع متفرقة قدرت بــ 420 م3 وسحب 41 مركبة تالفة ، كما شملت الأعمال إزالة 620 ملصقا و 67 لوحة إعلانية مخالفة ، بجانب أعمال الصيانة والتي شملت الأرصفة والطرق ومعالجة نحو 112 موقعا من الحفريات في مواقع متفرقة بمدينة أبها .

مردفا أن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله.

الجدير بالذكر فإن فريق العمل يواصل تنفيذ المهام وفق خطط عملية، وبمتابعة من قِبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري، والتي تأتي من ضمنها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة ومعالجة الحاويات والحفر ورفع المخلفات.

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