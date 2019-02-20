شكرا لقرائتكم بالأسماء .. نتائج فرديات الجل لون الصفر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر نادي الإبل أسماء الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في فئة فردي الجل لون الصفر.

وقد جاء في المركز الأول أهلال عايض العتيبي وجاءت باقي المراكز كما يلي:



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