آل الشيخ يشهد العروض العسكرية الحية في معرض آيدكس

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أبوظبي قام معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على هامش زيارته لدولة الإمارات الشقيقة بزيارة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي ” آيدكس 2019″ الذي يقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض وتشارك فيه المملكة العربية السعودية ضمن معارض الأجنحة الدولية الكبرى في المعرض. وقد رافقه خلال الجولة رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات الدكتورة أمل عبد الله القبيسي وعضو المجلس الوطني الاتحادي العضو المرافق سالم بن كردوس العامري وأعضاء وفد مجلس الشورى المرافق له الدكتور عبد الله العتيبي والدكتورة نورة المري والأستاذ جمال الفاخري والدكتورة حنان الأحمدي. وقد شهد معاليه العروض العسكرية الحية في ساحة العرض العسكري بالمعرض.

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