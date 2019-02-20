شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلب تقريراً عن احتياج القريات لمركز تأهيل شامل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وجَّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الجهات ذات العلاقة بإعداد تقرير بشكل عاجل عن عدم وجود مركز للتأهيل الشامل في محافظة القريات لرعاية ذوي الإعاقة ونزلاء مراكز التأهيل.

وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان: «إن أمير المنطقة أكد في توجيهه على أهمية تقديم كل الرعاية اللازمة والخدمات الصحية التي يحتاج إليها ذوي الإعاقة الحركية، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من اهتمام ورعاية بهذه الفئة الغالية على الجميع.

وأوضح أن توجيه الأمير فيصل بن نواف أكد على الجهات ذات العلاقة بموافاته بتقرير مفصل عن احتياج المحافظة لمركز التأهيل الشامل، لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة الحركية من أبناء محافظة القريات والمحافظات والمراكز المجاورة، بعد التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الجانب.