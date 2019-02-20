شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات التدريس الليلي بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

بدأت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أمس (الثلاثاء)، استقبال طلبات التدريس في مدارس التعليم المستمر الليلية للبنين والبنات للعام الدراسي القادم 1440-1441هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لتعليم الكبار، والذي سوف يستمر حتى الرابع عشر من شهر رجب القادم.

واشترطت الإدارة ألا تقل خبرة المترشح للتدريس عن ثلاث سنوات فأكثر، والأفضلية للأكثر، مع الحصول على المؤهل الجامعي، وألا يقل تقدير الأداء الوظيفي في العامين السابقين عن جيد جداً، مع إدراج صورة الأداء مصدقة في الموقع بعد اعتماد قائد وقائدة المدرسة، شريطة أن يقتصر التدريس على الذين يمارسون التدريس فعلياً، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد من لا يمارس التدريس فعلياً، مثل قادة وقائدات المدارس والوكلاء والمرشدون ورواد النشاط وأمناء المصادر ومعلمي ومعلمات التربية البدنية والفنية ورياض الأطفال.

وشددت الإدارة على ضرورة التزام المرشح بالعمل طيلة العام الدراسي، موضحة أن من يعتذر أو ينسحب لا يُرشح مرة أخرى، وأن يلتزم بالالتحاق بالدورات التدريبية، وألا تزيد مدة التكليف عن عامين متتاليين إلا في حالة عدم وجود مرشحين أو مرشحات تنطبق عليهم الشروط، ويستثنى من ذلك معلمي ومعلمات القرى.

وأكدت الإدارة أنها ستُعفي كل من يُخل بمسؤولياته في مواصلة العمل بمراكز ومدارس تعليم الكبار ومساءلته، ولا يعاد ترشيحه مرة أخرى.