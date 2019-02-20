شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يستعرض الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن مع سفير هولندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم (الأربعاء)، سفير مملكة هولندا لدى المملكة يوست رينتشيس. التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم (الأربعاء)، سفير مملكة هولندا لدى المملكة يوست رينتشيس. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية خصوصًا الأوضاع الإنسانية في اليمن. وأشاد السفير الهولندي بالمستوى المهني المميز للمركز ورسالته السامية في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.



كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة يستعرض الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن مع سفير هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.