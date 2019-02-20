، الخدمة المجانية للمساعدة على امتداد جسر الملك فهد تباشر 59 طلباً ،

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دشنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد خدمة المساعدة على الطريق على امتداد جسر الملك فهد في الجانبين السعودي والبحريني وجزيرة الإجراءات الوسطية، ويتم تقديم الخدمة على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع.
من جهته، أوضح المدير العام المكلف المهندس عماد المحيسن أن تلك الخدمة مجانية تم توفيرها لمساعدة عابري الجسر في حال حدوث أي اضطرار للتوقف، سواء لإصلاح عجلة أو نفاد وقود، أو أي أعمال إصلاحات يمكن معالجتها بالموقع، أو مباشرة حادث من خلال فنيين مدربين لتلك الحالات.
وبعد إطلاق الخدمة في أسبوعها الأول، تمت مباشرة 59 طلب خدمة على الطريق، منها 35 في الجانب السعودي و24 في الجانب البحريني.
وأكد المهندس المحيسن حرص المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والجهات الأمنية ذات العلاقة في الجانبين السعودي والبحريني على متابعة سلامة المسافرين والعابرين والموظفين، وتقديم كل مساعدة ممكنة ليكون مرورهم آمناً وسلساً.
وأما عن آلية وصول فريق المساعدة للموقع، فإنه يتم الإبلاغ عبر دوريات المرور، أو الدوريات الأمنية للشرطة، أو دوريات المؤسسة، أو عن طريق الاتصال المباشر بالأرقام المخصصة لتلقي الطلبات.
ونشرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر حسابها في "تويتر" انفوجرافيك يوضح أرقام هواتف الاتصال لطلب خدمة المساعدة على الطريق، وهي في الجانب السعودي هاتف رقم 00966593171539، وفي الجانب البحريني هاتف رقم 0097333041105.
الخدمة المجانية للمساعدة على امتداد جسر الملك فهد تباشر 59 طلباًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-20
دشنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد خدمة المساعدة على الطريق على امتداد جسر الملك فهد في الجانبين السعودي والبحريني وجزيرة الإجراءات الوسطية، ويتم تقديم الخدمة على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع.
من جهته، أوضح المدير العام المكلف المهندس عماد المحيسن أن تلك الخدمة مجانية تم توفيرها لمساعدة عابري الجسر في حال حدوث أي اضطرار للتوقف، سواء لإصلاح عجلة أو نفاد وقود، أو أي أعمال إصلاحات يمكن معالجتها بالموقع، أو مباشرة حادث من خلال فنيين مدربين لتلك الحالات.
وبعد إطلاق الخدمة في أسبوعها الأول، تمت مباشرة 59 طلب خدمة على الطريق، منها 35 في الجانب السعودي و24 في الجانب البحريني.
وأكد المهندس المحيسن حرص المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والجهات الأمنية ذات العلاقة في الجانبين السعودي والبحريني على متابعة سلامة المسافرين والعابرين والموظفين، وتقديم كل مساعدة ممكنة ليكون مرورهم آمناً وسلساً.
وأما عن آلية وصول فريق المساعدة للموقع، فإنه يتم الإبلاغ عبر دوريات المرور، أو الدوريات الأمنية للشرطة، أو دوريات المؤسسة، أو عن طريق الاتصال المباشر بالأرقام المخصصة لتلقي الطلبات.
ونشرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر حسابها في "تويتر" انفوجرافيك يوضح أرقام هواتف الاتصال لطلب خدمة المساعدة على الطريق، وهي في الجانب السعودي هاتف رقم 00966593171539، وفي الجانب البحريني هاتف رقم 0097333041105.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
08:18 PM
بعد أسبوع من إطلاقها.. و35 منها في الجانب السعودي
دشنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد خدمة المساعدة على الطريق على امتداد جسر الملك فهد في الجانبين السعودي والبحريني وجزيرة الإجراءات الوسطية، ويتم تقديم الخدمة على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع.
من جهته، أوضح المدير العام المكلف المهندس عماد المحيسن أن تلك الخدمة مجانية تم توفيرها لمساعدة عابري الجسر في حال حدوث أي اضطرار للتوقف، سواء لإصلاح عجلة أو نفاد وقود، أو أي أعمال إصلاحات يمكن معالجتها بالموقع، أو مباشرة حادث من خلال فنيين مدربين لتلك الحالات.
وبعد إطلاق الخدمة في أسبوعها الأول، تمت مباشرة 59 طلب خدمة على الطريق، منها 35 في الجانب السعودي و24 في الجانب البحريني.
وأكد المهندس المحيسن حرص المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والجهات الأمنية ذات العلاقة في الجانبين السعودي والبحريني على متابعة سلامة المسافرين والعابرين والموظفين، وتقديم كل مساعدة ممكنة ليكون مرورهم آمناً وسلساً.
وأما عن آلية وصول فريق المساعدة للموقع، فإنه يتم الإبلاغ عبر دوريات المرور، أو الدوريات الأمنية للشرطة، أو دوريات المؤسسة، أو عن طريق الاتصال المباشر بالأرقام المخصصة لتلقي الطلبات.
ونشرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر حسابها في "تويتر" انفوجرافيك يوضح أرقام هواتف الاتصال لطلب خدمة المساعدة على الطريق، وهي في الجانب السعودي هاتف رقم 00966593171539، وفي الجانب البحريني هاتف رقم 0097333041105.
، الخدمة المجانية للمساعدة على امتداد جسر الملك فهد تباشر 59 طلباً ،
المصدر : الخليج 365
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