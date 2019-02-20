، على هامش زيارة ولي العهد.. افتتاح مبنى سفارة المملكة في الهند ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحها وزير الدولة للشؤون الخارجية

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الهند؛ افتتح وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، يرافقه وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سوراج، في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم؛ مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند.

وكان في استقباله: وزيرة خارجية جمهورية الهند، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومنسوبو السفارة.