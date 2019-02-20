، بالصور.. أمير منطقة عسير يحضر مباراة أبها والعدالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بتصدر الفريق الأبهاوي دوري الدرجة الأولى

حضر الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المباراة التي أقيمت بين فريقي أبها والعدالة، ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم في الجولة الـ25.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة؛ بفوز فريق أبها بهدف دون مقابل، سجله اللاعب إبراهيم كمارا عند الدقيقة الثانية والأربعين من شوط المباراة الأول.

ويتصدَّر أبها الترتيب بستٍّ وأربعين نقطة، ويحل ثانيًا فريق ضمك بأربعٍ وأربعين نقطة.

وهنَّأ الأمير تركي بن طلال اللاعبين وأهالي منطقة عسير على تصدُّر فريقَيْ أبها وضمك لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، مؤكدًا أن الهمة ستحقّق القمة.