، شرطة جدة تطيح بـ39 وافداً امتهنوا عمليات النصب والاحتيال ،

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أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال في شرطة جدة، عن القبض على ٣٩ متهماً من جنسيات آسيوية، بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي، حيث جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أن القبض جاء نتيجةً للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصراف الآلي للإيقاف؛ وذلك بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية.
وأهابت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين عدم التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية، والحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة عملائها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية وتزويدها بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات.
شرطة جدة تطيح بـ39 وافداً امتهنوا عمليات النصب والاحتيالعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-02-20
أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال في شرطة جدة، عن القبض على ٣٩ متهماً من جنسيات آسيوية، بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي، حيث جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أن القبض جاء نتيجةً للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصراف الآلي للإيقاف؛ وذلك بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية.
وأهابت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين عدم التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية، والحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة عملائها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية وتزويدها بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
07:12 PM
بعد التحريات وإجراءات البحث والاستدلال
أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال في شرطة جدة، عن القبض على ٣٩ متهماً من جنسيات آسيوية، بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي، حيث جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أن القبض جاء نتيجةً للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصراف الآلي للإيقاف؛ وذلك بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية.
وأهابت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين عدم التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية، والحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة عملائها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية وتزويدها بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات.
، شرطة جدة تطيح بـ39 وافداً امتهنوا عمليات النصب والاحتيال ،
المصدر : الخليج 365
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