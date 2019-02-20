، تعرف على أبرز تعديلات لائحة الموارد البشرية الجديدة عن الإجازات ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة الخدمة المدنية تفصيلات عن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية للخدمة المدنية فيما يخص الإجازات.

وأكدت الوزارة أن اللائحة الجديدة منحت الموظف استحقاق إجازة لمدة خمسة أيام، بدلاً من ثلاثة أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة.

إضافة لاستحقاق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ٧٠ يوماً توزعها كيف تشاء بحد أقصى ٢٨ يوماً قبل التاريخ المرجح للوضع.

وبينت أن الموظف يستحق إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.

وأشارت إلى أن الموظف المتغيب عن العمل بسبب وقوت كارثة تحول دون وصوله لمقر عمله، فيجوز للوزير المختص اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتباً، ولا تحسم أيام التغيب من رصيد إجازاته.

وأكدت أن عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني إذا وقعت أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.