روى الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودية وأمين عام مجلس أمنها الوطني وسفيرها الأسبق والأشهر لدى الولايات المتحدة الأميركية موقفا وصف خلاله الملك عبدالله المسؤولين القطريين بالأقزام. وحسب ” صحيفة “اندبندنت عربية”، استشهد الأمير بقصة بين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز حين بدأت قطر بزيادة تصرفاتها المناوئة لسياسات مجلس التعاون لدول الخليج.

وأضاف : “الملك عبدالله قال في إحدى المرات للشيخ حمد بن جاسم، ما بكم دائماً تخالفون آراء الإخوة والأشقاء، أنتم مثل القزم الجالس على كرسي أكبر منه، فأجابه حمد بن جاسم : معك حق، ولو لم نصرخ لن ينتبه أحد أننا على الكرسي الكبير”.

كانت هذه تفاصيل خبر بندر بن سلطان يكشف سر وصف الملك عبد الله للمسؤولين القطريين بـ الأقزام.. ويستشهد بهذه القصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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