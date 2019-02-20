الإطاحة بتشكيل عصابي من 39 وافدًا يسرقون الحسابات البنكية بمكة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، تمكنها من القبض على ٣٩ متهمًا من جنسيات آسيوية، بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: «بأنه وبالإشارة للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال، من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية، أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصرف الآلي للإيقاف، وذلك بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية».

وأضاف متحدث شرطة مكة، أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، أسفرت عن القبض على ٣٩ متهمًا من جنسيات آسيوية، بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي.

وأشار إلى أنه قد جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.

وحذرت شرطة منطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين من التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية، مُطالبة إياهم بالحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها، أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة عملائها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية وتزويدها بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات.