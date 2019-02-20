رئيس «نزاهة» يستعرض سُبل تعزيز التعاون مع مصر في مكافحة الفساد

التقى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية شريف سيف الدين حسين.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة استعراض أوجه التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بما يعزز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد المحيسن على حرص القيادة في المملكة، على تعزيز العلاقات السعودية المصرية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونوَّه بما تلقاه الجهات الضبطية والرقابية من رعاية ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة، والتي كان له الأثر الكبير في تعزيز أعمالها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

واطلع المحيسن، على العرض المقدم من هيئة الرقابة الإدارية وأبرز مهامها واختصاصاتها، واستعرض تجربة «نزاهة» في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

كما زار المحيسن، الأكاديمية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد، واطلع على الأنشطة التي تقوم بها ومنها عقد المؤتمرات، والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة لكوادر أجهزة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والمعارف، والاطلاع على أحدث الأساليب العلمية والعملية في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي شهدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة عام 2016م.