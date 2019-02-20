السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من استمرار انخفاض مدى الرؤية الأفقية على نجران بسبب العوالق الترابية



نجران 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار انخفاض مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وتضمن التنبيه مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

// انتهى //

19:52ت م

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نجران 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار انخفاض مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.وتضمن التنبيه مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //19:52ت م0303

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