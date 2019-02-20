السعودية اليوم / الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يوّجه بافتتاح جسر المطار بمحافظة طريف خلال شهر



طريف 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم بافتتاح جسر المطار شرق محافظة طريف .. خلال شهر من تاريخه .

كما وجه سموه بالعمل على تطوير المناطق المحيطة به والحرص على تحسين الرؤية البصرية للجدران الاستنادية الممتدة على الطريق.

جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية على المشروع اليوم، والوقوف على سير أعمال الشركة المنفذة للطريق .

ويستهدف مشروع جسر المطار تسهيل الحركة المرورية من وإلى فرع الجامعة والمطار .

وثمن مدير إدارة النقل في المنطقة المهندس ماجد الشمري متابعة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لانتهاء أعمال المشروع أمام عبور المركبات وتسهيل حركة السير، عاداً الطريق من أهم الطرق الرئيسة في محافظة طريف .

// انتهى //

18:21ت م

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طريف 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم بافتتاح جسر المطار شرق محافظة طريف .. خلال شهر من تاريخه .كما وجه سموه بالعمل على تطوير المناطق المحيطة به والحرص على تحسين الرؤية البصرية للجدران الاستنادية الممتدة على الطريق.جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية على المشروع اليوم، والوقوف على سير أعمال الشركة المنفذة للطريق .ويستهدف مشروع جسر المطار تسهيل الحركة المرورية من وإلى فرع الجامعة والمطار .وثمن مدير إدارة النقل في المنطقة المهندس ماجد الشمري متابعة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لانتهاء أعمال المشروع أمام عبور المركبات وتسهيل حركة السير، عاداً الطريق من أهم الطرق الرئيسة في محافظة طريف .// انتهى //18:21ت م0277

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