شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة : تأسيس "كرسي إبراهيم القاضي" يعزز المشهد الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة : "نفخر ونعتز بالفنان إبراهيم القاضي، الملقب بأب المسرح في الهند، وسعدتُ اليوم بتكريمه؛ وتأسيس "كرسي إبراهيم القاضي"، لتعزيز المشهد الثقافي السعودي محلياً ودولياً في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة.



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