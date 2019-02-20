شكرا لقرائتكم خبر عن العدل : 3 تدابير لمكافحة التحرش في بيئة العمل والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة العدل أنه يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها على أن يشمل ذلك، 3 تدابير وهي : آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة، وتوفير الاجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سيرتها ، ونشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها.



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