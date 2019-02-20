شكرا لقرائتكم أبرز التعديلات المتعلقة بالإجازات في لائحة الموارد البشرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الخدمة المدنية أبرز التعديلات المتعلقة بالإجازات والتي تضمنتها لائحة الموارد البشرية.

وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت مؤخرا عن صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا من تاريخ اعتمادها.



مختارات هل تنهي دبلوماسية الأمير محمد بن سلمان صراع الـ 70 عاماً؟



القبض على مسن شهير تحرش بممرضة سعودية في أحد المستشفيات مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.