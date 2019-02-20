شكرا لقرائتكم إدارة عمل المرأة والجوازات تناقشان سبل تذليل الصعوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- الرياض

شاركت إدارة عمل المرأة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بورشة عمل مع المديرية العامة للجوازات القسم النسائي ، المقامة بنادي الضباط وحضرها 29 موظفة، وذلك انطلاقاً من أهمية الشراكة بين القطاعات الحكومية بما يحقق جودة العمل.

وتهدف الورشة إلى تعريف كل من موظفات الجوازات والعمل بمراحل كل معاملة، والتعريف بالخدمات التي تقدم إلكترونياً ، وآلية نظام مقيم ونظام مساند ، والخدمات والتسهيلات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتخلل اللقاء تبادل الآراء والمقترحات وآليات العمل والخطط للقيام بالعمل المشترك.

وأكدت مديرة إدارة عمل المرأة مها المزيد أن المشاركة بهذه الورش تهدف إلى تقديم الخدمات بكل سلاسة ومرونة، وتذليل الصعوبات لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، معبرةً عن شكرها للمديرية العامة للجوازات ( القسم النسائي) على مبادرتها وحرصها واهتمامهم بكل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات.



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